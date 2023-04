SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Banksy teria comprado um pub na cidade britânica que hospeda o festival de Glastonbury, segundo o jornal The Sun.

De acordo com fontes, o grafiteiro é parte de um grupo que gastou 1 milhão de libras, cerca de R$ 6,1 milhões, no bar The Crown.

O estabelecimento tem um restaurante adornado com um esquilo de pelúcia em uma caixa de vidro jogando sinuca e também outras obras, mas acredita-se que nenhuma seja de Banksy.

Alguns dos trabalhos em exibição são do artista Dorcas Casey, que participou da exposição Dismaland, capitaneada por Banksy, em 2015.

O pub em Pilton, Somerset, é frequentado por Michael Eavis, o chefão por trás do festival de Glastonbury, um dos maiores do mundo, além de artistas e empregados do festival.

Segundo o jornal, há rumores de que a filha do dono do festival, Emily, também colocou dinheiro no bar, que era uma pousada do século 18, enquanto o próprio Bansky teria sido visto por moradores locais.

Moradores que não quiseram ser identificados afirmaram que Banksy é conhecido por assistir a partidas de rugby no pub.

Há registros que mostram que o bar foi adquirido pela KS Property, com sede em Londres e é administrado por Owain Powell e sua parceira Rowena Draper.

Powell afirmou que Banksy não tem envolvimento. "Comprei o pub com alguns amigos".

Um porta-voz de Banksy não comentou.

