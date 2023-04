RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Depois de Cléber Machado e Jota Júnior, a Globo demitiu mais um profissional do departamento de Esporte. O jornalista Maurício Noriega, 55, deixou o grupo após 21 anos trabalhando principalmente nas transmissões da Sportv. Ele foi desligado da emissora nesta quinta-feira (13) e enviou um e-mail de agradecimento aos colegas de redação.

A última transmissão de Noriega dentro do Grupo Globo foi no último domingo (9), quando esteve em Palmeiras 4 x 0 Água Santa, pela final do Campeonato Paulista, junto com Milton Leite e Richarlyson. Ele também participou do programa "Bem, Amigos!", exibido no dia seguinte.

"Tenho orgulho do que construí, sendo ético, correto e fiel à minha agenda: profissionalismo e retidão. Deixo um muito obrigado a todos os companheiros de transmissões, redação e cabine, coordenadores, motoristas, secretárias, produtores e produtoras e, principalmente, às meninas do figurino e da maquiagem de SP e do Íon. A gente não se vê mais por aqui, mas certamente se vê por aí", se despediu em um comunicado, que ele também publicou nas redes.

Na semana passada, quando demitiu mais de 50 profissionais, principalmente na área do Jornalismo, a Globo lamentou os cortes e justificou a decisão como "parte processo de transformação da empresa" em uma nota. "A Globo, assim como as demais empresas de referência do mercado, tem um compromisso permanente com a busca de eficiência e evolução, mas lamenta quando se despede de profissionais que ajudaram a escrever e a contar a sua história Isso, no entanto, faz parte da dinâmica de qualquer empresa", começou a empresa.

A emissora prosseguiu no comunicado sobre as demissões. "Os resultados da Globo refletem a boa performance do conjunto das suas operações e uma constante avaliação do cenário econômico do país e dos negócios. Como parte do processo de transformação pela qual vem passando nos últimos ano e alinhada à sua estratégia, a empresa mantém a disciplina de custos e investimentos em iniciativas importantes de crescimento." A reportagem procurou a assessoria da Globo que reenviou a nota.