RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Demi Lovato e Leon Bridges são as novas atrações anunciadas para o The Town, que acontece em São Paulo nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro. Ela vai cantar no palco Skyline, no dia 2, quando Post Malone fecha a noite.

Já Bridges se apresenta no The One, no dia 3, quando Seu Jorge é o headliner. Além dos dois artistas, nesta quinta-feira, a organização do festival divulgou detalhes do São Paulo Square, palco que será dedicado ao jazz, durante um evento na Cidade do Rock, casa do Rock in Rio, irmão carioca do The Town.

No evento de anúncio da programação, algumas das atrações se apresentaram, acompanhadas da São Paulo Big Band. Entre elas, Kynnie, que homenageou Aretha Franklin, e Paula Lima, que cantou Milton Nascimento. Ao lado do palco, uma enorme réplica da Catedral da Sé dava a ideia de como será a cenografia do espaço.

O festival em São Paulo será realizado na Cidade da Música, espaço montado no Autódromo de Interlagos.

Os headliners do São Paulo Square já haviam sido anunciados. São eles Esperanza Spalding --dias 2 e 3--, Stanley Jordan --dias 7 e 9-- e Richard Bona --dia 10. Completam a programação nomes como Hermeto Pascoal, Paula Lima, Jonathan Ferr, Hamilton de Holanda, Vanessa Moreno, Ana Cañas, Banda Mantiqueira e Mônica Salmaso.

"Todos os dias teremos um nome internacional fechando a noite e um grande representante da forma brasileira de ver o jazz", afirma Zé Ricardo, diretor artístico do Rock in Rio e do The Town.

"Além disso, teremos a São Paulo Big Band abrindo o palco, sempre recebendo convidadas, artistas mulheres".

"A ideia do São Paulo Square é homenagear onde a cidade nasceu, reproduzir de forma lúdica espaços como a Catedral da Sé, a Pinacoteca, o Mercado Municipal, a Estação da Luz", conta Roberta Medina, vice-presidente executiva do The Town e do Rock in Rio. "Muitos vão com amigos, família, ou seja, são públicos muito diferentes. Então, quando o filho está vendo um artista de trap, a mãe pode acompanhar o palco de jazz, por exemplo".

No primeiro dia do evento, as atrações são Esperanza Spalding, Hermeto Paschoal e Alma Thomas --com a São Paulo Big Band. No dia seguinte, com a mesma headliner, o palco terá Jonathan Ferr e, com a big band, Annalu e Kynnie.

No dia 7, se apresentam Stanley Jordan e Ivan Lins -Paula Lima é a convidada da São Paulo Big Band. No dia 9, Jordan fecha a noite de novo, antecedido por hamilton de Holanda. Vanessa Moreno e Ana Cañas cantam com a big band. No dia 10, antes de Richard Bonna, o palco tem Banda Mantiqueira e Mônica Salmaso. A São Paulo Big Band convida Luciana Mello e Jesuton.

"Queremos mostrar que o jazz está mais próximo da música brasileira do que normalmente se pensa", afirma Zé Ricardo. "Milton Nascimento e Tom Jobim tem o jazz na sua base."

Além dos artistas escalados para o palco, o espaço da São Paulo Square terá atrações no meio do público. A Orleans Street Band tocará nos intervalos dos shows, transmitindo o clima festivo e musical da cidade americana. Haverá também bailarinos desenvolvendo coreografias ao longo da noite, algumas vezes interagindo com a plateia.

O São Paulo Square é um dos seis palcos do The Town. Por eles, passarão artistas como Bruno Mars, Foo Fighters, Queens of The Stone Age, H.E.R, Ludmilla, Seu Jorge e Xênia França. A expectativa de público na Cidade da Música é de 500 mil pessoas. Já aberta para alguns públicos preferenciais específicos, a venda geral de ingressos começa no dia 18 de abril.

O Autódromo de Interlagos passará por uma reforma e terá uma rede de esgoto que promete substituir os banheiros químicos. As mudanças também incluem a instalação de grama sintética sobre o espaço, para que não haja lama caso chova.