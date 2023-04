SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com 48,79% dos votos, Cezar Black foi o décimo quarto eliminado do BBB 23 (Globo). O enfermeiro disputava a permanência no programa com Amanda e Aline Wirley.

O apresentador Tadeu Schmidt anunciou no discurso: "Chegou a hora. Depois de mais uma votação apertadíssima, quando terminar, seremos 7. Todo mundo sabe o significado da palavra paradoxo? Qual foi a maior queixa da Amanda nesta casa? Não ser ouvida...Quantas vezes ela não repetiu essa queixa? Na vida real, é referência..."

"Aline...quantas vezes não repetiu nesta casa 'estou confusa'? Talvez exatamente por isso, em um ambiente diferente...ela pega a certeza que está dentro dela e, em outros, está confusa..."

"E Cezar Black...o cara rodeado de amigos! No entanto, qual foi a maior queixa do Black? Ele sempre se sentiu sozinho. Paradoxo terrível. Cezar Black é um homem de paradoxos (...) Enfermeiro, cuida da gente com a maior humildade (...) Precisa pouco para fazer esse coração ficar mais apertado das roupas deles. Chorou em show, agora, no Paredão, com escultura...chorou baixinho e chorou tão alto que assustou. Mas, ele fala mesmo. Já passou do ponto em algum momento? Passou! Mas se jogou de um jeito...Entre os enfermeiros tão queridos, um dos mais adoráveis. O que pode tirar? Paradoxos...".