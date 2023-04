SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gloria Groove e Masego foram anunciados nessa sexta-feira (13) como novas atrações do The Town, que ocorre nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro, no Autódromo de Interlagos em São Paulo. Eles se apresentarão no palco The One.

O músico jamaicano-americano, nome de destaque do jazz e R&B, sobe ao palco no dia 7, mesma ocasião em que NE-YO será a atração principal do espaço. Já Gloria Groove, célebre cantora de pop nacional, fará seu show no dia 10.

O anúncio é feito quatro dias antes do The Town abrir a venda oficial dos ingressos para todo o público. Ela começa na terça-feira (18), às 19h, somente no site da Ticketmaster.

O The Town terá seis palcos, por onde passarão artistas como Bruno Mars, Foo Fighters, Queens of The Stone Age, H.E.R, Ludmilla, Seu Jorge e Xênia França. A expectativa de público na Cidade da Música é de 500 mil pessoas.

O Autódromo de Interlagos passará por uma reforma e terá uma rede de esgoto que promete substituir os banheiros químicos. As mudanças também incluem a instalação de grama sintética sobre o espaço, para que não haja lama caso chova.