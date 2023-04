SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prédio da Prefeitura de São Paulo pegando fogo. Jovens de capuz quebrando um luminoso num ponto de ônibus. A avenida Paulista tomada por manifestantes com camiseta da seleção brasileira. O ex-presidente Jair Bolsonaro fazendo o gesto de arma com a mão apontada para a cabeça do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro. A Amazônia em chamas. Lula ajeitando a gravata atrás de uma vidraça que parece trincada pelo disparo de uma bala.

Quem acompanha o Brasil de junho de 2013 para cá tem essas imagens na memória, registradas pelas lentes de Gabriela Biló e que tiveram ampla circulação. Uma narrativa visual da última década do país é agora reunida num livro que compila o trabalho da fotojornalista nas ruas das capitais e nos gabinetes de Brasília.

"A Verdade Vos Libertará", que chega às livrarias na segunda-feira (17) é a um só tempo um livro de fotojornalismo e um documento da quase derrocada da democracia brasileira.

"A ideia era pensar que, independente de quem ganhasse as eleições [de 2022], de qualquer forma seria o fechamento de um ciclo. Se Bolsonaro ganhasse, seria a consolidação desse novo fascismo no poder, e se Lula ganhasse seria um tempo na história", afirma Biló, fotojornalista da Folha de S.Paulo.

"Com o livro, queria que mais pessoas tivessem acesso a essa história para que a gente não visse a ditadura militar sendo chamada de revolução."

O leitor não deve esperar uma mera sequência de imagens em ordem cronológica, embora isto também esteja no livro. Várias fotos sofreram interferências visuais, ganhando uma estética suja. Sobre outras foram colocadas manchetes de jornais ou posts de redes sociais escritos por famosos como a cantora Anitta e o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro.

Responsável pelo projeto gráfico, Pedro Inoue conta que desenhou o livro pensando em uma década na qual os algoritmos passaram a ser imperativos na vida das pessoas. A questão, ele diz, era como traduzir esteticamente o mercado da atenção digital numa obra impressa.

Outro dos coautores do livro, Pedro Dalto afirma que o design reflete o caos em que o Brasil passou a viver desde 2013, com o impeachment da ex-presidente Dilma Roussef e a ascensão de Bolsonaro ao poder.

O livro traz ainda 73 QR Codes espalhados pelas fotos, e cada um leva a vinhetas sonoras relativas às imagens. Por exemplo, nos registros dos protestos do Ele Não, em 2018, ouvem-se os gritos de ordem das manifestações. Assim como as imagens, os áudios também sofrem interferências e edições.

Cristiano Botafogo, autor dos clipes sonoros ao lado de Dalto, dupla que comanda o podcast Medo e Delírio em Brasília, afirma que o áudio consegue transportar as pessoas para aquele contexto.

Biló, de 34 anos, é formada em jornalismo pela PUC de São Paulo. Ela começou fotografando as manifestações de rua do Movimento Passe Livre, em 2013, quando vendia suas imagens para a agência Futurapress.

Depois, trabalhou por oito anos no jornal O Estado de S. Paulo, periódico pelo qual ganhou o prêmio Vladimir Herzog com uma conhecida fotografia de Bolsonaro tossindo durante um evento na pandemia. Em 2022, passou a trabalhar na Folha de S.Paulo.

Seu nome circulou bastante há algumas semanas por uma fotografia em dupla exposição do presidente Lula atrás de uma vidraça trincada, publicada na capa da Folha de S.Paulo, e que aparece com interferências de tinta branca no livro.

A partir da polêmica, Biló fez um vídeo defendendo o uso da dupla exposição, quando duas imagens são registradas no mesmo fotograma.

Para ela, a fotografia jornalística, mesmo com suas regras, pode ser arte na medida em que o profissional não é só uma pessoa que aperta botões numa câmera. "A partir do momento em que você escolhe uma lente, escolhe um posicionamento e a luz, isso tudo passa por um processo criativo que considero arte porque você tem intenção."

Inoue, o designer, argumenta que a polêmica em torno da foto de Lula foi uma oportunidade para o público debater um assunto pouco frequente.

"Você não aprende a ler uma imagem na escola. A gente ainda cai quando vendem um comercial de carro falando que é liberdade, quando na verdade você está comprando um carro, e não liberdade", diz. "É louco pensar que a gente vive numa sociedade capitalista e consumista, baseada em cima da imagem, mas a gente não discute imagem."

A VERDADE VOS LIBERTARÁ

Quando: A partir de segunda (17), nas livrarias

Preço: R$ 149,90 (208 págs.)

Autor: Gabriela Biló com Pedro Inoue e Medo e Delírio

Editora: Fósforo

Textos de Atila Iamarino, João Wainer, Patricia Campos Mello, Juliana dal Piva e Miriam Leitão

LANÇAMENTO 'A VERDADE VOS LIBERTARÁ' EM SÃO PAULO

Quando: 2/5, 19h

Onde: Megafauna - av. Ipiranga, 200, loja 53, São Paulo

O que: Bate-papo entre Gabriela Biló, Cristiano Botafogo e Pedro Inoue, com mediação de Daniel Lameira

LANÇAMENTO 'A VERDADE VOS LIBERTARÁ' EM BRASÍLIA

Quando: 3/5, 19h

Onde: Livraria Circulares - Asa Norte CLN 113 BL A loja 7, Brasília

LANÇAMENTO 'A VERDADE VOS LIBERTARÁ' NO RIO DE JANEIRO

Quando: 19/5, das 17h às 20h

Onde: Livraria Folha Seca - r. do Ouvidor, 37, Rio de Janeiro