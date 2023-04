SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os teatros de São Paulo recebem seis novos espetáculos nesta semana. Para o público infantil, "Bob Zoom em: O Trem de Ferro" leva o personagem dos desenhos para o palco em uma aventura.

Outra opção que estreia na capital paulista é "Macbeth", que usa situações do presente para recontar a história escrita por William Shakespeare.

*

BOM ZOOM EM: O TREM DE FERRO

Em um espetáculo que mistura música e aventura, Bob e seus amigos se deparam com situações inusitadas em busca do trem de ferro.

Direção: Dionne Plinta e Bruno Tadeus dos Santos Doná. Com: Bruno Tadeus dos Santos Doná, Gustavo Henrique França Silva Maester e Joilton Lopes. Teatro J. Safra - r. Josef Kryss, 318, Barra Funda, região oeste.

Livre.

Sáb. (15) e dom. (16), às 16h.

A partir de R$ 40, em eventim.com.br

EU TENHO UMA HISTÓRIA QUE SE PARECE COM A MINHA

A performance em cartaz é inspirada nas vivências de mulheres negras de diferentes gerações.

Concepção e Performance: Tetembua Dandara.

Sesc Pompéia - r. Clélia, 93, Pompeia, região oeste.

Livre.

Sex. (14) e sáb. (15), às 20h; dom. (16), às 17h.

A partir de R$ 10, em sescsp.org.br

INVERNO

Durante um inverno que se passa no século 17, serviçais de um duque se reúnem clandestinamente para idealizar um mundo melhor -mas não imaginam os perigos à espreita.

Direção: Eloisa Vitz.

Com: Miriam Jardim, Mariana Fidelis e Eloisa Vitz.

Teatro do Sol - r. Damiana da Cunha, 413, Santana, região norte.

12 anos.

Qua. e qui., às 20h; sex. e sáb, às 21h; dom., às 19h. De 14/4 a 11/6.

Grátis, retirada com 1h de antecedência

MACBETH

A peça atualiza a obra de Shakespeare com situações contemporâneas no contexto do século 11. Assim como na trama original, uma bruxa profetiza que Macbeth nunca será soberano, o que move o general em busca pelo poder.

Direção: Thiago Franco Balieiro.

Com: Arthur Alfaia, Camila Ferrazzano e Chrystian Roque.

Teatro de Contêiner - r. dos Gusmões, 43, Santa Ifigênia, região central.

16 anos.

Sáb. e seg., às 20h; dom., às 18h. De 15/4 a 8/5.

R$ 40, em sympla.com.br

SONHEJUNTO.COM

Um app de relacionamento promete juntar pessoas que tenham os mesmos sonhos para que elas possam realizá-los juntas.

Direção: Luccas Papp.

Com: Luccas Papp e Thaís Falcão.

Teatro MorumbiShopping - av. Roque Petroni Júnior, 1.089, Morumbi.

10 anos.

Sáb. e dom., às 19h. De 5/4 a 28/5.

R$ 80, em sympla.com.br