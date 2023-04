RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Primeiro foi uma notificação extrajudicial com um pedido de retratação pública, mas Patrícia Poeta pretende processar criminalmente a apresentadora Sonia Abrão e o colunista Alessandro Lo-Bianco por injúria e difamação. A decisão foi tomada nesta sexta-feira (14) pela apresentadora do Encontro com o seu advogado André Perecmanis.

"Há 10 meses, Patrícia Poeta vem sendo vítima dessas duas pessoas com injúrias e difamações e isso é crime. Nós enviamos uma notificação extrajudicial na quinta-feira (13) com um pedido que eles se retratassem e pedissem desculpas publicamente e nada aconteceu até agora. Mesmo isso aconteça (retratação), não nos impede de processá-los", conta Perecmanis à reportagem.

O advogado revela ter um material já reunido contra Abrão e Lo-Bianco como declarações e ofensas pessoais contra Poeta divulgadas na televisão e em redes sociais. "Eles divulgam fatos que nunca aconteceram, falam 'fontes próximas' que não existem e ainda utilizam adjetivos como 'recalcada', 'sínica', 'grossa' e 'mal-educada' contra a minha cliente. Não se pode criar uma névoa sobre a reputação de uma pessoa e achar que isso vá ficar impune. É importante também que tudo isso venha a público", comenta.

André Perecmanis ressalta que a ideia da apresentadora da Globo é pedir somente a condenação criminal com a imposição de pena que a lei prevê nos crimes de injúria e difamação. "Ela não quer nada mais do que justiça".

De acordo com o Código Penal Brasileiro, quem for condenado por difamação pode pegar uma penalidade de detenção de três meses a um ano e multa. O crime difamação é definido como "difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação". Já o crime de injúria tem pena de detenção de um a seis meses ou multa, para quem "injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro".

Procurados, a apresentadora e o colunista informaram que não receberam nenhuma notificação extrajudicial. A assessoria do programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, também não tinha recebido qualquer comunicação da Justiça sobre o caso.

