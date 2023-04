SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia do DEIC (Departamento Estadual de Investigações Criminais) informou, na tarde desta sexta-feira (14), que parte dos materiais furtados da residência do humorista Ceará e a influenciadora digital Mirella Santos no último dia 7 de abril foram encontrados.

Em contato com a reportagem, os agentes confirmaram que foi encontrado um lote composto de bolsas de luxo. O material estava abandonado em um beco no Brás, na Zona Leste, de São Paulo.

Além disso, a política apreendeu três veículos utilizados pela quadrilha durante as invasões nas proximidades do Brás. As bolsas foram recuperadas por policiais da 4ª Delegacia Patrimônio (Investigações sobre Roubo a Condomínio).

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão, recolhimento de objetos -relógios, bolsas e óculos- e os três automóveis.

De acordo com o DEIC, os envolvidos no roubo abandonaram os objetos de Ceará e Mirella Santos na rua Comendador Chacker Dibs. A influenciadora digital já foi à delegacia e reconheceu os produtos.

As investigações continuam para identificar e prender integrantes da quadrilha, inclusive responsáveis pela receptação e venda dos objetos de luxo.