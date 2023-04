SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anitta ganhou uma homenagem diferente no novo rap de MC Daniel e Nog " * da Anitta". Sempre descontraída, a cantora aprovou a produção que coloca em jogo sua intimidade.

"Século 21, a pergunta que fica / O que tem tatuado no * da Anitta?", diz o refrão da música. A letra também é recheada de referências a outros ícones da cultura pop brasileira, como BBB, Xamã, Matuê, Monark e Mel Maia, namorada de MC Daniel.

O rapper expôs troca de mensagens com a cantora em que revelou que a dupla tinha medo de ser cancelada. "A gente estava com medo de você não entender e cancelar a gente", escreveu MC Daniel. Já Anitta respondeu: "eu não ligo para essas coisas não, meninos. Estamos morrendo de rir aqui".

Apesar do título, a pergunta sobre a tatuagem de Anitta é, na verdade, uma crítica social. "País do futebol, Carnaval e bebida/ Cultura explícita/ Virou piada quando trata de política/ Sua felicidade é menor que sua dívida", dizem os primeiros versos da música. O verso seguinte traz a ironia: "a pergunta que fica/ O que tem tatuado no * da Anitta".

O clipe, lançado na última quarta-feira (12) já passou de 1 milhão de visualizações e está em segundo lugar entre as músicas em alta no Youtube.