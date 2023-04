SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O meme "Como vivem? Onde comem? O que fazem?", que surgiu com uma chamada do Globo Repórter, foi desvendado nesta sexta-feira (14). Em um painel do Rio 2C, a atual diretora do programa, Mônica Maria Barbosa, falou sobre os 50 anos do jornalístico e contou que foi atrás do bordão que é sinônimo de boas risadas até hoje.

Mônica recorda que a frase surgiu durante a produção de uma das edições do programa em 1997. O texto de abertura da atração sobre a vida de médicos não estava agradando a então diretora Silvia Sayão.

"Ela estava escrevendo a abertura e estava achando bobo, sem força, sem impacto. E aí veio a ideia: E se eu substituir algumas afirmações por interrogações? E ficou assim", narrou Mônica.

Em seguida, ela exibiu o vídeo original, com a narração de Sérgio Chapelin: "Quem são os homens a quem nós, brasileiros, confiamos a nossa saúde? O Globo Repórter de hoje investiga a vida dos médicos. Como vivem? Quanto ganham? O que pensam os doutores que um dia escolheram como profissão salvar vidas?".

Mônica, em seguida, se surpreendeu com as risadas e aplausos da plateia. "Revelei o segredo. Já justifiquei a minha presença aqui", brincou ela.