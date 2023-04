Ampliar o contato do público com o universo do Samba de Gafieira é o objetivo ‘Gafieira na Estação’, evento que será realizado na Estação Cultural -Rua Halfeld, 235, Praça da Estação-, às 20h deste sábado (15). O salão se abre para um aulão de dança gratuito às 19h, com a equipe de professores da Estação Cultural. Os ingressos para o show de Alexandre Pereira e o Samba do Galo estão à venda pelo whatsapp: (32) 98865 0939, ou até mesmo no local do evento.

O cantor Alexandre Pereira escolheu um repertório clássico dos salões de gafieira, que incluem também boleros. “A sonoridade da gafieira também sempre me atraiu pois é marcada por arranjos orquestrais e presença dos naipes de metais, que dão uma sonoridade especial ao samba, por vezes jazzistica”, conta.

Além disso, a ideia da parceria é formar um público para além dos alunos de escolas de dança. “ A idéia é mostrar que a gafieira é possível para todos. A gafieira, em sua essência, é o baile onde as pessoas vão para dançar , seja livremente ou para praticar os passos que já estudam. A intenção é popularizar o samba de gafieira, ainda muito restrito a alguns guetos”, ressalta Alexandre. Para isso, a professora Silvana Marques e a equipe da Estação Cultural apresentarão passos básicos.

“O evento é para todos e a todas, não precisa ter conhecimento prévio. O público jovem que muitas vezes não conhece muito o estilo é mais que bem-vindo. As pessoas aproveitarão um lindo show com sambas de qualidade, e poderão dançar no salão da forma que se sentirem melhor. A proposta é agregar e fortalecer o samba e a gafieira na cidade, para que se popularize.” O evento também conta a venda de bebidas e petiscos .