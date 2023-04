SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aline, Bruna e Sarah Aline estão no próximo Paredão do BBB 23. Na noite desta sexta-feira (14), o reality show seguiu o modo acelerado da reta final e formou uma nova berlinda em uma dinâmica especial. Aline Wirley foi a indicação da Líder Domitila, enquanto Bruna e Sarah Aline acabaram emparedados pela movimentação no game.

A noite começou com uma dinâmica especial: Bruna Griphao e Amanda, que estavam no Castigo do Monstro, foram submetidas à uma prova especial de arremessos. Por ter sido a que menos pontuou, Bruna iniciou a votação da casa com dois votos computados.

A seguir, o Anjo da semana Sarah Aline imunizou Ricardo Alface. Seguindo a tradição, a Líder Domitila deu seu voto decisivo e colocou Aline Wirley diretamente no Paredão. Após algumas semanas, o voto aberto foi o método utilizado para escolher os outros indicados: Bruna Griphao e Sarah Aline foram a mais citadas, por 4 pessoas, tendo um empate. Domitila precisou desempatar e mandou a atriz para o Paredão.

Por fim, Tadeu Schmidt surpreendeu a casa com uma indicação surpresa: a indicada por Domitila tinha direito a um contra-golpe e Sarah Aline foi sua escolha. Assim, no final, Aline, Bruna e Sarah formaram o novo Paredão.

Conforme adiantado pelo reality show, o próximo domingo (16) terá uma dinâmica especial, outra vez: além da eliminação, os brothers restantes enfrentam uma nova prova valendo a liderança e formam mais um Paredão.