SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na noite de sexta (14), Gustavo Benedeti negou que teria se encontrado com uma ex-namorada em um hotel em São Paulo, enquanto Key Alves estava no La Casa de Los Famosos, no México.

Gustavo diz que nunca ficou com ela e que o suposto encontrou não aconteceu: "Hoje veio a fake news, essa notícia é mentirosa do começo ao fim. Mentiram a idade dela, eu nunca fiquei com ela, pegaram uma foto lá de antigamente. Eu conversava com ela sobre negócios, sobre água. Maior mentira isso. Vou mostrar para vocês onde eu tava dia 17".

O ex-BBB estava em Primavera do Leste, no Mato Grosso, no dia 17 de março. Na sequência, Gustavo publicou um vídeo gravado no dia 17 de março, mostrando que não estava em São Paulo.

Gustavo e Key anunciaram o fim do relacionamento na primeira semana de abril. Eles se conheceram no BBB 23 (Globo) e viveram um romance dentro da casa.