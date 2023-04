SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A atriz Fabiula Nascimento está acompanhando o BBB 23 (Globo) e neste sábado (15) declarou torcida contra Bruna Griphao, com quem já trabalhou na novela Avenida Brasil.

Em seu perfil do Twitter, ela compartilhou alguns tweets do discurso de Sarah Aline para permanecer no jogo e voltar da berlinda.

"Fica Sarah", "Fora Bruna Griphao", e "Domi/Sarah/Aline. Meu TOP 3", disse a atriz.