SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O irmão de Drake Bell foi quem envolveu a polícia em uma suspeita de desaparecimento do ator e cantor. Ele contou aos policiais que o irmão estava ameaçando se suicidar por causa de problemas com sua ex-mulher envolvendo a guarda de seus filhos. Drake Bell é conhecido por sua participação na série "Drake and Josh" (2004-2007), do canal Nickelodeon.

De acordo com o relatório policial, obtido pelo site TMZ, o irmão de Drake, Robert, ligou para a polícia de Orlando na noite de quarta-feira (12) para dizer que Drake estava fazendo declarações sobre não querer mais viver.

Robert disse à polícia que Drake estava na Flórida para visitar Janet, sua ex-mulher, e discutir o acordo de guarda do filho. Drake e Janet se separaram em janeiro. O irmão de Drake disse aos policiais que Drake estava "abalado e fez declarações suicidas" em mensagens de texto para a mãe deles.

Foi quando Robert decidiu ligar para a polícia. Drake foi relatado como desaparecido na quinta-feira (13), com a polícia na Flórida dizendo que ele estava desaparecido e "considerado em perigo".

Os policiais trataram a situação como uma "possível tentativa de suicídio". Drake estava passando tempo com seu filho na terça-feira no SeaWorld em Orlando. Não está claro quais são as questões de guarda entre Janet e Drake.

Drake foi encontrado são e salvo pouco depois de ser relatado como desaparecido. Horas depois, na noite de quinta-feira, ele tuitou: "Você deixa seu celular no carro e não responde por toda a noite e é isso?"

Apesar da tentativa de fazer parecer que isso não era nada demais, os delegados tomaram medidas para garantir que Drake receba uma avaliação de saúde mental. O advogado do ator e cantor não quis comentar.