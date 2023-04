SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O comando do programa Encontro (Globo) tem sido motivo de crise entre Patrícia Poeta e Manoel Soares. A apresentadora causou um climão após dar um corte ao vivo no colega de trabalho e, com a repercussão do episódio na internet, outras celebridades entraram na discussão. O embate mais recente aconteceu entre o ator Bruno Gagliasso e a atriz Betty Faria, que trocaram farpas no Twitter. "Vem aí uma nova Regina Duarte?", questionou Gagliasso.

Tudo começou quando Betty Faria saiu em defesa de Patrícia Poeta, comentando um tuíte da Folha que trazia uma reportagem do F5 sobre o caso. "E ele é uma vítima? Todos os dias tem isso na mídia. É uma campanha contra Patrícia Poeta, profissional boa, conhecida, com muitos anos de trabalho? Ele ficou famoso por isso, pois antes não era conhecido. Coisa chata!", escreveu ela.

Depois disso, a atriz rebateu críticas feitas por internautas sobre seu posicionamento. "Não se pode mais falar nada que é preconceito? Agora TUDO é preconceito? Não se pode falar mais nada, defender uma profissional dos ataques diários que é preconceito?", disse ela.

Em resposta, Bruno Gagliasso questionou se Betty Faria estaria se tornando "uma nova Regina Duarte". Duarte foi secretária de Cultura durante o governo de Jair Bolsonaro (PL) e sua imagem acabou enferrujada, sobretudo pela divulgação de muitas fake news na internet. "Voltei só para fazer uma perguntinha: Vem aí uma nova Regina Duarte? Beth Duarte ou Regina Farias?", escreveu Gagliasso no Twitter.

Faria não deixou o ator sem resposta e disse que a fala dele era "sem noção" e um "absurdo". "Bruno, você não me conhece. Admiro você por tudo, mas não seja injusto comigo por que dei uma opinião em defesa de uma mulher boa profissional que está sofrendo campanha diária. Isso é coisa de bolsonarista que chama a gente de comunista quando fala algo que desagrada. Atenção!", falou a atriz.