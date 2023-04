SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora e ex-BBB Flay falou ao Fantástico (Globo) neste domingo (16) sobre o uso de anabolizantes --mais especificamente sobre a gestrinona, hormônio esteroide conhecido como "chip da beleza". Ela deu relatos sobre o período em que fez uso do hormônio, proibido desde 2021 pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), e ganhou dez quilos na balança.

Vencedora do The Masked Singer Brasil 3, Flay revelou que a comparação com outras pessoas a fez recorrer a métodos e procedimentos para "estar sempre bem esteticamente". Ela tinha vontade de perder peso e ganhar massa muscular.

A cantora disse que buscou acompanhamento médico e "fez tudo direitinho". "Vinha essa promessa de emagrecimento, de ganho de massa, de melhora da pele, melhora da celulite", contou ao Fantástico. Ela disse que, logo no começo, começou a ter queda de cabelo e ver grandes mudanças --negativas-- na pele. "Minha pele foi minha maior tristeza. Meu rosto começou a encher completamente de espinha. Meu corpo inchando muito. Foi com o chip que eu ganhei dez quilos", relatou.

"Foi o chip da feiura", brincou Flay. A cantora disse que, só após cessar o uso do "chip da beleza", conseguiu alcançar os objetivos estéticos que buscava. "Quando o efeito do chip acabou, eu comecei a fazer uma dieta realmente, que funcionou, e fazer exercício físico sem o chip, ou seja, o chip estava me impedindo de emagrecer."