SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sarah Aline foi a décima quinta eliminada do BBB 23 (Globo) em um Paredão contra Bruna Griphao e Aline Wirley. A psicóloga teve 58,20% dos votos, Bruna, 41,09% e Aline, apenas 0,71% dos votos.

Ao todo foram computados votos no Gshow. Durante a exibição do programa ao vivo, foram computados mais de 369 mil votos por minuto. O público que votou na enquete UOL não concordou com o resultado.