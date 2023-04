SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ana Maria Braga, 74, se emocionou na manhã desta segunda-feira (17) em seu retorno ao Mais Você (TV Globo).

A apresentadora foi recebida nos bastidores com uma festa e, durante o programa, chorou com homenagens que recebeu.

Ela estava afastada há três semanas após fazer uma cirurgia de varizes nas pernas.

"Eu acho que na língua portuguesa existe uma palavra que não tem em nenhuma outra língua, que eu saiba: "saudade". Então, saudade resume tudo que eu senti de todos vocês aí de casa, de toda minha equipe. Saudade. Saudade mesmo", disse Ana Maria.

Depois de agradecer Talitha Morete e Fabricio Battaglini por substituí-la no programa, Ana Maria conversou com o Lourinho e contou que o papagaio, apesar de não ter aparecido na televisão durante sua ausência, continuou frequentando o estúdio do programa.

"Eu ficava pensando assim: 'Ah, meu netinho, que gosta tanto de trabalhar. Vou contar uma coisa pra vocês. Eu não podia vir aqui na televisão, mas ele vinha aqui todo santo dia. Ouso perguntar: 'Além de se divertir, você vinha fazer o quê?'", perguntou.

"Ah, encher a paciência das pessoas, almoçar, essas coisas boas da vida", brincou o fantoche.

"Isso chama gostar daquilo que faz. É outro exemplo que serve pra todo mundo. Levantar e falar: 'Ah, que bom, vou fazer aquilo que mais gosto na minha vida'", elogiou a apresentadora.

Ela também agradeceu à equipe médica que a atendeu na cirurgia.

"Me fizeram voltar inteira, melhor do que ontem. Agora vocês aguentem. Eu tô no final da recuperação, mas vou rodar o mundo, porque agora tenho perna para ir onde eu quiser, sem problema nenhum. Muito obrigada, gente", disse a apresentadora.

PRESENTES DE ANIVERSÁRIO

Para marcar sua volta e também a comemoração de seu aniversário, que foi no dia 1º de abril, Ana Maria recebeu uma série de presentes: flores, um caderno com mensagens da equipe e de pessoas próximas e mimos escolhidos por fãs com a ajuda de repórteres na 25 de Março, em São Paulo, e no Saara, no Rio de Janeiro.

A apresentadora também ganhou uma pasta com guardanapos com suas famosas reflexões. As frases, ditas por Ana Maria no início e no final dos programas, são escritas em guardanapos pela produção da atração.