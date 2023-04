SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Jamie Foxx segue internado nos Estados Unidos, nesta segunda-feira (17), quase uma semana após ter sido levado ao hospital. O ator sentiu uma "complicação médica", na última terça-feira (12), e passou por diversos exames. Os médicos ainda tentam chegar a um diagnóstico final, conforme informações do PageSix.

"Eles estão fazendo testes", informou uma fonte o site norte-americano, na semana passada. Sendo assim, Foxx segue em observação e exames estão sendo feitos em busca de uma definição do que causou o problema de saúde.

Até o momento, não houve nenhum pronunciamento oficial da família ou do hospital dando maiores explicações sobre o quadro do ator. Ainda não há previsão de alta.

Antes da internação, Foxx estava gravando o filme "Back in Action" com Cameron Diaz. No dia seguinte ao ocorrido, o dublê do ator foi flagrado nos sets de filmagem.