RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Após ficar afastado das atividades profissionais por 4 meses, Tiago Leifert voltou a usar o seu canal no YouTube, nesta segunda-feira (17). O jornalista resolveu se afastar por causa do cansaço mental que vem sentindo nos últimos meses e chegou a apontar o motivo do transtorno: a luta da filha dele e da jornalista Daiana Garbin, Lua Leifert, contra um câncer. "Não estava de férias. Todos sabem os problemas que estamos passando aqui em casa e tivemos que parar, isso foi importante".

O apresentador se referiu ao tratamento que Lua prossegue contra um retinoblastoma, um câncer raro nos olhos. A menina, de dois anos e meio, foi diagnosticada com a doença em 2021.

Leifert comentou também sobre a retomada dos vídeos e a troca de horário do programa : "Agora a gente voltou e o bebê tigre tem muitos compromissos no período da tarde, então de manhã é melhor para mim. E também identifiquei que as pessoas assistem mais o programa gravado do que ao vivo, então fica melhor também para fazer cortes", afirmou.