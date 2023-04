SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Marvvila, eliminada do BBB 23 (Globo), vai estrear nas passarelas do São Paulo Fashion Week. A ex-BBB foi convidada da marca baiana Meninos Rei, conhecida por resgatar a ancestralidade africana em suas estampas.

"Eu ainda não estou acreditando. Esse negócio de modelar é uma novidade", disse a cantora.

"Além de ser uma marca maravilhosa, que eu sou fã e que vários artistas pretos também usam e eu sempre admirei, me sinto agradecida por saber que eu também sou uma inspiração preta para essa galera e vou estar lá, ao lado deles", continuou.

A participação de Marvvila acontecerá no dia 25 de maio. O anúncio da passagem da ex-BBB pelo desfile acontece após ela ser confirmada como atração do The Town, e anunciar uma turnê em Portugal.