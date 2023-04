SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influencer Pequena Lo e o produtor de eventos Cristopher Pontes terminaram o namoro, em um relacionamento que já tinha sete meses de duração. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da Pequena Lo em nota enviada à Folha de S.Paulo.

"Sim, eu terminei meu namoro. Nunca fui de expor minha vida pessoal, então não irei dar detalhes sobre. Desejo sucesso pra ele, e caminhos que seguem", disse a influencer, em trecho do texto oficial.

Este foi o primeiro namoro de Lorrane Silva, que é psicóloga e conhecida por seus vídeos nas redes sociais. Somente no Instagram, ela tem mais de 4,5 milhões de seguidores.

O namoro do casal foi revelado no aniversário da influencer em janeiro e os dois se conheceram no Rock in Rio, em setembro do ano passado. Além de produtor de eventos, Cristopher é estudante de Medicina Veterinária.