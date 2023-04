SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O quadribol está de volta aos games. A Warner Bros. anunciou nesta segunda (17) o jogo "Harry Potter: Quidditch Champions", dedicado ao esporte fictício da franquia criada por J.K. Rowling.

O jogo foi anunciado para o PC e consoles de videogame, incluindo o Xbox One e o PlayStation 5, e vai permitir que os jogadores disputam partidas de quadribol online e com amigos. O projeto é da Unbroken Studios, que está envolvido na produção "Suicide Squad: Kill the Justice League".

A Warner não divulgou mais informações mas sobre o jogo, que até o momento não tem data de lançamento. Mas os interessados já podem acessar a plataforma da Warner Bros. Games para se inscrever na fase de testes do jogo.

O anúncio de "Quidditch Champions" acontece poucas semanas depois do lançamento de "Hogwarts Legacy", mais recente empreitada do Wizarding World nos games. A produção dividiu a crítica e atraiu polêmica por conta de Rowling, acusada de dar declarações transfóbicas.