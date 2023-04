SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem comprou, comprou. Os 100 mil exemplares da edição da revista Playboy francesa dos meses de abril/junho esgotaram em poucas horas na França. Isso porque a estrela da capa é a ministra de Economia Social Marlène Schiappa.

Para suprir a demanda, Jean-Christophe Florentin, diretor da revista, afirmou em entrevista ao jornal Euronews que a empresa está trabalhando para colocar mais 60 mil cópias em circulação a partir de quinta-feira (20).

O ocorrido surpreendeu a Playboy, que costuma vender 30 mil cópias mensais na França. No ensaio, Marlène posa com vestidos e roupas de grife e defende os direitos das mulheres. A participação da ministra rendeu críticas de membros do governo.

Elisabeth Born, primeira-ministra francesa, classificou a edição como "nada apropiada". Isabelle Rome, ministra responsável pela igualdade entre mulheres e homens, disse que posar para a Playboy não ajuda na luta pelos direitos iguais.

"Afirmar que posar na Playboy promoverá a liberdade das mulheres, eu duvido seriamente. Dela, talvez. A dos outros, não. Quando você é ministro, deve ter senso de responsabilidade", afirmou.

A polêmica ocorre em meio a seguidos protestos que o país enfrenta contra a reforma da Previdência proposta pelo presidente francês Emmanuel Macron.