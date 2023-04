SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood criou um cargo destinado a aumentar a diversidade e a função social do Oscar, prêmio que distribuiu e que é o mais importante da indústria americana.

Com o nome de chefe de filiados, impacto e indústria, o cargo terá como objetivos coordenar a integração de novos membros ao quadro da associação, rever regras e regulamentações, pensar mudanças estruturais para o grupo, aumentar o engajamento do Oscar com festivais de cinema ao redor do mundo, desenvolver programas de inclusão e patrocinar esforços para a sustentabilidade e a diversidade na indústria.

Meredith Shea, executiva que trabalhou com a diretora Ava DuVernay em seu coletivo Array, foi escolhida para assumir a função.

"Seu vasto conhecimento da indústria cinematográfica e do quadro de membros da Academia, junto com seu comprometimento em nutrir uma comunidade global de cinema que seja diversa e igualitária, a torna a profissionais perfeita para este novo cargo", disse Bill Kramer, CEO da Academia.

O anúncio vem na esteira de uma série de mudanças promovidas pela associação para diversificar e ampliar seu quadro de membros e para tornar o Oscar uma premiação mais diversa, aberta a filmes e talentos pertencentes a grupos minorizados e a países que fujam do eixo Estados Unidos-Europa.