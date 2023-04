SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os apresentadores da versão norte-americana de Casamento às Cegas estão sendo alvo de uma petição para serem retirados do programa. Os espectadores do reality show, que ganhou uma reunião dos participantes da 4ª temporada recentemente, criticaram a postura de Nick e Vanessa Lachey, que foram considerados "tendenciosos".

"Opinião impopular, mas Nick e Vanessa são anfitriões ruins que são claramente tendenciosos", criticou um usuário, nas redes sociais. "Essa reunião está estranha, assim como o Nick e a Vanessa", disse outro.

A petição "Remover Nick e Vanessa Lachey do Casamento às Cegas", criada no Change.org, já recebeu 12 mil assinaturas. "Junte-se aos milhares de fãs de Casamento às Cegas para fazer o reality show evoluir para a melhor versão de si mesmo, removendo Nick e Vanessa Lachey como apresentadores e substituindo-os por.... Bem, literalmente qualquer outra pessoa", diz um trecho do texto de divulgação.

A temporada mais recente de Casamento às Cegas estreou no dia 24 de março, no Brasil.