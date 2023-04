SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bruno Mars é sucesso no The Town. A organização do festival, irmão paulistano do Rock in Rio, anunciou nesta terça-feira (18) que os ingressos para o evento nos dias 3 e 10 de setembro já estão esgotados.

As duas datas tem Mars como atração principal, que fecha a noite no palco principal. Os ingressos foram esgotados apenas uma hora depois do evento abrir a venda, às 19h.

Além do cantor, os artistas Esperanza Spalding, H.E.R. e Kim Petras também se apresentam nas datas já esgotadas. Os brasileiros Gloria Groove, Pabllo Vittar, Iza, Jão, Alok, Luisa Sonza, Seu Jorge, Ney Matogrosso e Seu Jorge também estão na programação dos dias 3 e 10 de setembro.

Ainda se apresentam no The Town nomes como Post Malone, Demi Lovato e Iggy Azalea no dia 2 de setembro; Maroon 5, The Chainsmokers, Ludmilla e Ne-Yo no dia 7; e Foo Fighters, Queens of Stone Age, Pitty e Garbage no dia 9.

O The Town acontece nessas datas no Autódromo de Interlagos, em área equivalente a 360 mil metros quadrados. Os ingressos são vendidos pela TicketMaster, com valor de R$ 815 a inteira e R$ 407,50 a meia-entrada.