SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Moonbin, do grupo de k-Pop Astro, foi encontrado morto em sua casa, em Seul, aos 25 anos. As informações são do portal Soompi.

A polícia do distrito de Gangnam, um dos mais ricos da capital coreana, foi acionada na quarta-feira para investigar o caso, mas ainda será feita uma necrópsia para definir a causa da morte.

O artista faria uma apresentação em São Paulo ao lado de Sanha, também integrante do grupo, em junho. Seria a primeira apresentação dele no país. Ainda não há informações sobre se o show foi cancelado ou se seguirá com apenas com Sanha.

Em fevereiro, o grupo de K-Pop havia renovado o contrato com a empresa, Fantagio.