SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de um hiato de oito anos, Gisele Bündchen está de volta para a Colcci, marca em que ficou onze anos e pela qual fez seu desfile de despedida das passarelas, na São Paulo Fashion Week de 2015.

Recém-divorciada do jogador de futebol americano Tom Brady, a top model vai estrelar a campanha de uma nova linha de jeans da grife catarinense, a ser lançada na primavera deste ano. As fotos serão feitas em São Paulo, em uma visita da modelo planejada para o início de junho, com uma equipe totalmente brasileira, segundo Daniel Mafra, diretor de marketing da Colcci.

Este ano, Bündchen foi garota propaganda de uma linha da Louis Vuitton com a artista japonesa Yayoi Kusama. Ela também estrelou uma campanha recente da Arezzo, na qual aparece com um body cavado e pernas à mostra, fazendo uma performance no pole dance.

Embora siga fazendo campanhas, a modelo de 42 anos não vai voltar a desfilar. "Quero fazer cada vez mais coisas diferentes e tenho trabalhado em projetos pessoais que têm mais a minha cara, meu DNA. Mas fotografar é muito natural para mim. É algo que domino e vou sempre fazer", ela diz, por e-mail.

A reportagem enviou outras perguntas para a modelo, mas ela só respondeu uma. Ativista ambiental há anos, ela foi questionada sobre como vê a Amazônia hoje e o que espera do governo Lula em relação à floresta para os próximos anos.

Havia ainda perguntas a respeito do papel da moda na preservação do meio ambiente, sobre seus planos futuros, agora que não desfila mais, e sobre o tratamento dado às modelos pela indústria da moda.

Bündchen dá poucas entrevistas. Numa conversa recente com a revista americana Vanity Fair, ela falou mais sobre a sua separação e se mostrou desiludida com a carreira de modelo.

Relembrou um episódio ocorrido no desfile de Alexander McQueen que a fez famosa. Segundo a modelo, o estilista queria que ela desfilasse com os seios totalmente à mostra, sem nenhuma pintura, mas, como ela não falava inglês, não conseguiu se contrapor. A modelo acabou entrando na passarela com o torso pintado.