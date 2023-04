RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - As gravações do filme "Rust" vão ser retomadas nos próximos dias. Um porta-voz da Rust Movie Productions anunciou a novidade à CNN americana. O longa, que foi interrompido após a morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins com um disparo feito pelo ator Alec Baldwin, em outubro de 2021, será finalizado em Yellowstone Film Ranch, Montana, nos Estados Unidos. O anterior ficava no Novo México. De acordo com a produtora, o galã vai voltar para terminar o projeto.

O diretor Joel Souza, que também foi baleado e ferido na ocasião, estará nas novas gravações assim como Matthew Hutchins. O viúvo da diretora fez um acordo com Baldwin em outubro do ano passado para atuar como produtor executivo do filme. Para concluir a obra, Alec, que também é coprodutor, aceitou as condições de um tribunal do Novo México, como a proibição do consumo de álcool e do uso de armas.

Também será produzido um documentário sobre a vida de Halyna e os bastidores do filme. Baldwin e a encarregada de armas do filme, Hannah Gutierrez-Read, enfrentam acusações de homicídio culposo. Uma audiência preliminar está prevista para o mês que vem.

Em março, o primeiro assistente de direção de "Rust", Dave Halls, foi condenado a seis meses de liberdade condicional. A condenação, por manuseio inseguro de arma de fogo, é a primeira neste caso que chocou Hollywood. Halls, de 63 anos, deu a arma a Baldwin, informando-o de que era "legal", o que significa que não era perigosa no jargão de Hollywood. O ator e a armeira Hannah Gutierrez-Reed foram acusados de homicídio culposo. Se condenados, eles podem pegar até 18 meses de prisão e multa de US$ 5.000.