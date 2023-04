SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rachel McAdams, de "Meninas Malvadas" e "Diário de uma Paixão", revelou que recusou papéis em "O Diabo Veste Prada" e "007" durante pausa na carreira nos anos 2000. Anos depois, a atriz reflete sobre culpa e necessidade de viver momentos de descanso com a família.

Em entrevista à Bustle, MacAdams disse que era confiante em achar que pausar a carreira e recusar papéis daria certo. E a resposta foi positiva: "me ajudou a sentir que eu estava tomando o controle de volta. E eu acho que me ajudou a tomar um caminho diferente".

A atriz também contou ter recusado participar da capa de 2006 da revista Vanity Fair com Scarlett Johansson e Keira Knightley quando descobriu que as duas atrizes tinham aceitado posar nuas. Ao invés disso, logo após, ela voltou a Toronto, no Canadá, para ficar com a família.

"Eu me senti culpada por não capitalizar a oportunidade que estava recebendo, porque sabia que estava em um lugar de tanta sorte", disse McAdams. A atriz admitiu que, na verdade, era o que precisava para "ficar sã".

A estratégia funcionou e Rachel MacAdams estrelou filmes da década seguinte como "Questão de Tempo", de 2013 e "Doutor Estranho" (2016). A atriz está de volta às telonas com "Você está aí, Deus? Sou eu, Margaret", adaptação do livro de Judy Blume que chega aos cinemas americanos em 28 de abril.