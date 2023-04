SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher viralizou, nas redes sociais, ao mostrar imagens de um passeio sentada na janela de um carro da Polícia Militar em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. É possível ver o giroflex ligado enquanto o veículo circula pelas ruas. Além disso, parte do vídeo mostra uma segunda mulher com o corpo do lado de fora da viatura.

"A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que um procedimento apuratório foi instaurado a fim de esclarecer as circunstâncias do fato", informou a assessoria da Polícia Militar do Rio de Janeiro, em nota oficial à Folha de S.Paulo.

As imagens viralizaram nos últimos dois dias, nas redes sociais, e os comentários da publicação original foram desativados. Campos dos Goytacazes é atendida pelo 8º Batalhão de Polícia Militar, cidade que fica cerca de 270 quilômetros do Rio de Janeiro.

Ainda não se sabe a data de produção do vídeo. Poucas horas depois do vídeo publicado, o Tiktok emitiu um aviso no post: "Participar desta atividade poderia resultar em ferimentos em você e a outras pessoas".