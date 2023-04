SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os teatros de São Paulo recebem cinco espetáculos nesta semana, com duas opções gratuitas. O Teatro da USP recebe o espetáculo "Um Memorial para Antígona", que mescla situações atuais com o mito grego que o grupo busca homenagear.

Confira a lista com outras quatro novidades que chegam a São Paulo nesta semana.

*

A IMENSIDÃO ÍNTIMA DAS COISAS

A peça acompanha uma escritora de bilhetes de biscoitos chineses que desenvolveu uma forma de ouvir as conversas entre as partes do corpo.

Direção: Thiago Amaral.

Com: Alessandro Hernandez, Ana Paula Lopez, Fernanda Castello Branco e Lilian Regina.

Sesc 24 de Maio - r. 24 de Maio, 109, República, região central.

13 anos.

Qui. a sáb., às 18h. De 20/4 a 29/4.

R$ 10 a R$ 30, em sescsp.org.br

UM MEMORIAL PARA ANTÍGONA

Os sete atores em cena estudam os documentos sobre a criação da Lei da Anistia enquanto idealizam um memorial para o mito grego.

Direção: Vicente Antunes Ramos.

Com: Danilo Arrabal, Giovanna Monteiro e Julia Pedreira.

Teatro da USP - r. Maria Antônia, 294, Vila Buarque, região central.

14 anos.

Qui. a sáb., às 20h; dom., às 18h. De 20/4 a 14/5.

R$ 40, em sympla.com.br

MORTE EM VENEZA

Inspirado no livro homônimo do alemão Thomas Mann. A trama acompanha a viagem de um escritor em crise criativa no início do século 20.

Direção: Vinicius Coimbra.

Com: Roberto Cordovani e Guilherme Cabral.

Teatro Paiol Cultural - r. Amaral Gurgel, 164, Vila Buarque, região central.

14 anos.

Sex. e sáb., às 21h; dom., às 20h. De 21/4 a 30/7.

R$ 80, em sympla.com.br

MIRÓ: ESTUDO Nº 2

O espetáculo mergulha no universo do poeta Miró de Muribeca, morto em 2022, suas vivências na periferia do Recife e seu olhar sobre temas como moradia e sociedade.

Direção: Grupo Magiluth.

Com: Bruno Parmera, Erivaldo Oliveira e Giordano Castro.

Itaú Cultural - av. Paulista, 149, Bela Vista, região central.

16 anos.

Qui. a sáb., às 20h; dom., às 19h. De 20/4 a 30/4.

Grátis, itaucultural.org.br

O TORTO ANDAR DO OUTRO

De 2017, mas inédita em São Paulo, a peça acompanha a vida em uma cidade onde todos andam de lado. Quando uma criança começa a andar para frente, é perseguida pelo rei.

Direção: Marcos Leonardo.

Com: Ligia Kiss e Mônica Danuta.

Sesc Av Paulista - av. Paulista, 119, Bela Vista, região central.

10 anos.

Sex. a dom., às 16h30. De 21/4 a 23/4.

Grátis, em sescsp.org.br