SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Christiane Torloni relatou, na manhã desta quarta-feira (19), uma série de incômodos com um voo entre Rio de Janeiro e São Paulo, nesta terça-feira (18). Segundo ela, a aeronave deixou a capital carioca e tentou pousar na capital paulista, em Congonhas, sem sucesso. Ao retornarem para o Rio, foram direcionados para outro voo para Guarulhos.

"Estávamos no Santos Dumont, viemos para Guarulhos, e agora estamos esperando há mais de uma hora e meia as bagagens que não aparecem nessa esteira vazia. Estão priorizando os voos que foram cancelados", lamentou ela, em vídeo compartilhado no Instagram.

Em seu desabafo, Christiane falou do descaso da companhia aérea. "E os passageiros, coitados, reféns... Que pagam essa fortuna... Estão aqui, esperando, parados, indignados... E não aparece ninguém para dizer nada. É um absurdo. Abandonados e extorquidos. É...", completou.

Procurada pela reportagem, a Gol informou que a chuva em São Paulo afetou as operações nos dois aeroportos da cidade. "A GOL informa que o voo G3 1533, entre Santos Dumont (SDU) e Guarulhos (GRU), realizado na noite de terça-feira (18/04), sofreu atraso no processo de descarregamento de bagagens devido ao grande fluxo de aeronaves que aguardavam o serviço. A Grande São Paulo sofreu com fortes chuvas ao longo de toda a noite de ontem, o que afetou todas as operações aeroportuárias em Congonhas (CGH) e GRU. A Companhia reforça que as ações para todos seus voos afetados pela meteorologia adversa nos terminais de São Paulo foram tomadas com foco na Segurança, valor número 1 da GOL", diz a nota.