SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A edição deste ano do Time Warp, festival de música eletrônica, ganha nova casa no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo, maior já ocupado pelo festival, que este ano realiza sua quinta edição, nos dias 5 e 6 de maio. Segundo a organização do evento, a expectativa é que mais de 34 mil pessoas passem por lá.

Com a ambição de ir além do nicho, o Time Warp, que se originou na Alemanha, tem um lineup de 40 DJs. Alguns dos nomes internacionais são Honey Dijon, The Martinez Brothers, Patrick Mason, ANNA e Shdw & Obscure Shape. E, entre os nomes nacionais, estão Sheefit, Omoloko, Kenya20hz e Valentina Luz, entre outros. As apresentações ao vivo ocorrem em dois palcos, Cave e Outdoor.

Um dos diferenciais deste ano, segundo a organização, é a estrutura técnica para o som não atrapalhar os moradores do bairro de Interlagos no decorrer das madrugadas, já que o evento começa às 19h e se alonga noite adentro em 12 horas de shows.

O evento acontece nos dias 5 e 6 de maio, começando às 19h a maratona de 12 horas de show.

A classificação indicativa é 18 anos. Os ingressos, cujas vendas já chegaram ao último lote, custam de R$ 300 a R$ 2.200. Eles podem ser comprados pela Fever, no site www.feverup.com. A realização é da Entourage.

TIME WARP

Quando: 5 e 6 de maio

Onde: Autódromo de Interlagos - av. Sen. Teotônio Vilela, 400, São Paulo

Preço: De R$ 300 a R$ 2.200

Classificação: 18 anos

Link: https://feverup.com/m/124108