SÂO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu nesta quarta-feira (20) o diretor de teatro Todd Haimes, aos 66 anos. Ele ficou conhecido por salvar a companhia de teatro Roundabout de Nova York da falência. O site do grupo cênico confirmou a sua morte.

O portal Hollywood Reporter diz que Haimes morreu por causa de complicações de um osteossarcoma, tumor que atinge os ossos. Ele recebeu um diagnóstico de câncer em 2002.

Haimes esteve à frente da Roundabout por quatro décadas. Ele a transformou numa organização sem fins lucrativos e num polo importante da Broadway.

Ele esteve envolvido em produções elogiadas como "The Man Who Came To Dinner", de 2000, "The Pajama Game", lançada em 2006, e "A Soldier's Play", de 2020. Estava na liderança da Roundabout também quando o grupo encenou "Longa Jornada Noite Adentro", em 2016, peça que ganhou montagens no Brasil.

A companhia coleciona prêmios. Sob a liderança de Haimes, o grupo venceu 38 estatuetas do Tony, troféu máximo do teatro, 59 prêmios do Drama Desk Awards e 73 vindas do Outer Critics Circle Awards.

Haimes nasceu em 1956, na cidade de Nova York. Foi no início da década de 1980 que ele entrou Roundabout, em 1983, como diretor administrativo. A compahia estava afundada em dívidas milionárias.

O diretor conseguiu um financiamento adicional que mudaria aquela situação. Isso o levou ao posto de diretor de produção, tornando-o responsável pelas áreas artísticas e comercial da companhia.