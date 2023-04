SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Estava tudo programado para que Silvio Santos, 92, retomasse as gravações do Jogo dos Pontinhos, no SBT, nesta quinta-feira (20). Porém, ele desistiu e não avisou sobre outra data.

O motivo, segundo a emissora, foi a falta de vontade do próprio apresentador. Apesar de não ter problemas de saúde, Silvio tem sentido um pouco mais de desânimo de sair de casa nos últimos tempos.

Na quarta (19), ele já havia marcado o retorno aos palcos e reservado o estúdio após sete meses longe do trabalho. A assessoria da emissora informou ao jornal Folha de S.Paulo que o apresentador iria gravar alguns quadros para atração normalmente.

Por enquanto, a produção do Programa Silvio Santos continua sob o comando de Patrícia Abravanel.

O apresentador se afastou da empresa no segundo semestre do ano passado. Silvio Santos revelou em uma entrevista que ainda não pensava na aposentadoria nem enfrentava problemas de saúde quando decidiu por "dar um tempo" e se isolar.

Segundo o empresário, o motivo de seu afastamento foi "preguiça" de sair de casa para gravar. Ele até negou que tinha sofrido algum problema na voz durante o período recluso. "Não, não [estava com problema na voz]. Eu estava era com preguiça mesmo, estava com preguiça de gravar", riu o apresentador no dia em que foi votar no primeiro turno das eleições de 2022.