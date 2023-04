SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Músico co-fundador da banda Oasis, Liam Gallagher foi a sua conta oficial no Twitter para elogiar "AISIS", o disco feito por meio de inteligência artificial para emular o que viria a ser uma espécie de "disco perdido" do grupo inglês, desativado em 2009 após sucessivas brigas entre o ex-vocalista e seu irmão, Noel.

A ideia partiu dos integrantes da banda indie Breezer, que, em 2021, durante o isolamento causado pela pandemia de Covid-19, compuseram canções inspiradas nas músicas gravadas pelo Oasis. Neste ano, o grupo usou a inteligência artificial para gravar as canções como se fossem tocadas e cantadas pelos integrantes do conjunto de Manchester.

A banda usou como inspiração três álbuns lançados pelo Oasis entre 1994 e 1997, "Definitely Maybe" (1994), "(What's the Story) Morning Glory?" (1995) e "Be Here Now." Nas redes sociais, os fãs abraçaram a experiência e aprovaram o resultado. A surpresa foi que o próprio Liam Gallagher foi um dos que deu seu aval à produção.

"Melhor do que muita coisa por aí", escreveu o músico no Twitter após declarar que não tinha ouvido o álbum todo, mas apenas uma canção. Questionado por outra internauta sobre o que havia achado do resultado, Gallagher escreveu "louco demais, eu fiquei louco."

O álbum completo está disponível no canal oficial do AISIS, um jogo de palavras que mistura o nome Oasis a inteligência artificial, no Youtube e soma mais de 200 mil visualizações desde que foi lançado, no dia 14.