SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A acusação de homicídio culposo contra Alec Baldwin pela morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins, no set de gravações do filme Rust, foi retirada. As demais acusações contra o ator também foram derrubadas, segundo da ABC News.

O revés acontece a menos de duas semanas do julgamento previsto para ser realizado no Novo México, nos Estados Unidos, onde a tragédia aconteceu em outubro de 2021.

As acusações contra a ex-armeira do longa, Hannah Gutierrez-Reed, continuam, o que mantém as investigações em aberto. Tanto Baldwin quanto Hannah se declaram inocentes desde o início das investigações.

Conforme o noticioso, os promotores responsáveis pelo caso Kari Morrissey e Jason Lewis vão aprofundar as investigações sobre o que aconteceu naquele dia no set de gravações e poderão incriminar novamente Alec Baldwin, caso encontre indícios de responsabilidade do famoso.

As gravações de Rust foram retomadas hoje, após meses de paralisação. Baldwin segue como protagonista e Joel Souza na direção.

O CASO

Em outubro de 2021, um tiro acidental no set de Rust matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins. Além dela, o diretor Joel Souza também foi ferido, mas se recuperou e passa bem.

Alec Baldwin alega inocência e disse que não puxou o gatilho da arma que matou Halyna. O FBI discordou da alegação do ator em relatório divulgado em 2022.

Baldwin foi acusado de homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e iria a julgamento. Agora, porém, as acusações contra ele estão inexistentes.

Halyna Hutchins tinha 42 anos, deixou o marido Matthew Hutchins, e o filho Aldous, de 9 anos.