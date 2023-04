SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Bruna Lombardi relembrou de entrevistas marcantes e falou sobre o dia em que cruzou com Donald Trump, em entrevista à revista Cidade Jardim. Conforme antecipado via comunicado, nesta quinta-feira (20), a comunicadora comentou que suas antigas entrevistas sempre são alvo de comentários, como o papo com Bon Jovi. Uma das mais recordadas foi a feita com o ex-presidente dos EUA.

Exibida no fim dos anos 1990, a conversa entre ela e Trump virou meme. "Me diverti com a do Donald Trump, a quem perguntei se ele gostaria de ser presidente dos Estados Unidos. Ele respondeu que não tinha pensado nisso. Muitos amigos e fãs brincam questionando por que eu dei a ele essa ideia. (risos)", brinca ela.

Bruna resolveu abrir mão de seus contratos com duas emissoras, na década de 1990, para se aventurar com projetos pessoais. "Além de TV, a minha produtora passou a fazer peças de teatro e filmes em Los Angeles. Depois, chegaram as séries e escrevi os roteiros, produzi, dirigi e protagonizei as três temporadas de 'A Vida Secreta dos Casais'. Enfim, não dá para fazer mais nada", acredita.

Além disso, aos 70 anos, a atriz acredita que todos devem ser livres para fazerem as mudanças corporais que desejarem. Sobre o caso recente de Madonna, ela avalia que a mudança precisa ser pensada: "Antes de qualquer raciocínio sobre esse tema, é preciso se perguntar: 'Você está fazendo isso para si ou para alguém?'. Não é uma questão de julgar Madonna ou quem quer que seja. As pessoas são livres para mudar corpo, rosto, cabelo e a vida".