SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Justiça de São Paulo revogou a liminar que proibia Titi Müller de falar sobre ex-marido, Tomás Bertoni, e sobre sua família. A informação foi confirmada pela própria apresentadora em publicação nas redes sociais, na noite desta quinta-feira (20).

"Afasta de mim esse cale-se sim! Caiu a liminar da minha mordaça! Tive medo de falar, de ser eu. Perdi trabalhos, o sono, ganhei conhecimento jurídico e agora o reconhecimento de que estou andando no caminho certo. Finalmente posso falar livremente sobre qualquer assunto. Sim. Qualquer", frisou ela.

"Obrigada a todas e todos que ecoaram meu silêncio, e que essa decisão sensata sirva de porta para muitas mulheres que vivem situações parecidas, poderem sair. Obrigada", reforçou Titi.

Conforme informações confirmadas pela assessoria de imprensa da comunicadora, a decisão do juiz Fernando José Cúnico indeferiu os 14 pedidos de execução da multa e determinou a imediata revogação da liminar, afirmando que as declarações da apresentadora apontadas pela defesa do ex-marido "não contém expressões ou mensagens ofensivas à imagem do autor" tratando-se de "mera narrativa e opinião pelos fatos de sua vida, da maternidade, casamento e divorcio".

O magistrado ainda salientou que Titi é profissional da mídia social, cujas manifestações públicas não extrapolaram os limites da liberdade de expressão e da liberdade artística, direitos fundamentais garantidos pela Constituição e pelo direito internacional.

Tomás Bertoni move mais de dez processos contra a ex-mulher, mãe de seu único filho, Benjamin, de 2 anos e 11 meses. Desde fevereiro, a apresentadora está sob medida protetiva da Lei Maria da Penha. O ex-marido não pode se aproximar dela ou fazer contato de nenhuma forma sob pena de prisão.