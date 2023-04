SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) -A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, perdeu o selo de verificação no Twitter, após a rede social retomar nesta quinta-feira (20) o processo de remoção dos distintivos daqueles que não assinam serviços da empresa.

O presidente Lula (PT) mantém o distintivo. Segundo a plataforma, contas de entidades governamentais, assim como de personalidades ligadas a essas instituições, têm direito ao selo e estão isentos de cobrança.

De acordo com as novas regras, quem quiser manter o distintivo precisa assinar o Twitter Blue, que custa, no Brasil, a partir de R$ 42 por mês, ou R$ 440 no plano anual. O influenciador Felipe Neto e o jogador Neymar estão entre as figuras públicas brasileiras que já não possuem a verificação.

Alguns perfis oficiais de políticos brasileiros, que deveriam ter o distintivo preservado, entraram na leva de remoção. Entre eles está os do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e do senador Flávio Bolsonaro (PL).

As remoções começaram em 1º de abril, conforme anúncio da plataforma e do dono da companhia, Elon Musk. Na ocasião, entretanto, poucos usuários foram afetados e Musk empurrou o ultimato para este dia 20, sem dar maiores explicações.

Ao menos 2.064 influenciadores já tinha perdido o status até as 18h desta quarta, segundo levantamento do DeltaFolha a partir da base de perfis utilizada na criação e atualização do GPS Ideológico.

Isso representa 73% em relação a um total de 2.832 usuários anteriormente verificados e presentes no universo analisado. Essa amostra contém perfis com pelo menos 160 mil seguidores cada um, principalmente do Brasil, mas também de outros países.

A cantora Anitta e o humorista Whinderson Nunes, por outro lado, estão entre os exemplos de personalidades que perderam o selo, mas logo o resgataram após assinar o Blue.