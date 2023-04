SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Jessica Chastain explicou, em seu perfil oficial, o motivo para ter negado a conceder autógrafo a um fã com a cópia do livro "Os Sete Maridos de Evelyn Hugo", da best-seller Taylor Jenkins Reid. A situação foi flagrada em um vídeo, que viralizou nos últimos dias no Tiktok, já que Jessica tem sido apontada como favorita ao papel principal em adaptação para o streaming.

"Fãs já me pediram diversas vezes para assinar livros com os quais não estou ligada contratualmente. Por isso parecer errado, como se eu estivesse tomando crédito pelo trabalho de outra pessoa, eu digo que não posso assinar porque não estou fazendo aquilo", justificou ela, em seu perfil no Twitter.

"Isso não significa que eu li um roteiro ruim. Eu sei quão animados muitos de vocês são sobre adaptações. Por favor, não leiam coisa demais nesse vídeo. Não há nenhuma notícia sobre nada. Exceto que estou no palco até 10 de junho. Espero vê-los", finalizou Jessica.

"Os Sete Maridos de Evelyn Hugo", lançado em 2017, acompanha a história de uma antiga estrela de Hollywood que dá uma última entrevista sobre sua carreira. A obra ganhará uma adaptação em filme para a Netflix, projeto que está sendo produzida pela própria escritora do original.