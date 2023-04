SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sabe quando chega alguém na sua estação de trabalho ou na sua mesa de estudo com uma cara que te chama a atenção na hora? Uma mistura conhecida de todo mundo, um entusiasmo com ansiedade e aquele rush de felicidade mesmo de quem tem uma história muito boa para contar, e que você não vai acreditar?

Então, esse podcast, criado pela repórter e escritora Kelsey McKinney, também apresentadora, e a produtora Alex Sujong Laughlin ?que já fez podcasts para o New York Times, o Washington Post, o Spotify, o Buzzfeed e o canal de TV americano NBC?, existe para reproduzir a exata sensação descrita acima.

Uma sensação que a gente teve que abdicar quase por completo durante os dois anos de pandemia, e de que as duas ?e mais muita gente? sentiram uma falta imensa. Então, no início de 2022, estrearam o "Normal Gossip", fofoca normal, em tradução livre, com uma ambição moderada: queriam ser pagas pelo trabalho. Para isso, era necessário que alcançassem 10 mil ouvintes por episódio, condição imposta pelo Defector, o site que abriga o podcast, para mantê-lo no ar.

Pouco mais de um ano depois, na primeira semana de abril, "Normal Gossip" estreou sua quarta temporada, que terá dez episódios, lançados todas as quartas-feiras, agora com milhões de ouvintes.

O primeiro episódio da nova temporada tem como convidada a crítica gastronômica, escritora e apresentadora de TV Samin Nosrat, filha de imigrantes iranianos e autora do best-seller de culinária "Sal, Gordura, Ácido, Calor", traduzido no Brasil por Nina Horta.

Pessoas normais continuam sendo as personagens das fofocas que o podcast conta, mas os convidados estão ficando mais célebres conforme aumenta o número de ouvintes que ele atrai. Samin Nosrat é bastante famosa, já apresentou uma série documental na Netflix com o título de seu livro, e fala sobre isso no podcast.

Mas a história que as duas contam se passa em uma feira de produtos orgânicos, que quase toda cidade americana tem e é um pequeno microcosmo, com regras de convívio não escritas.

Tem sempre um fazendeiro bonitão, em geral vendendo mel, e, ao contrário dos supermercados tradicionais, cada barraca tem seus próprios preços e sua própria política.

As duas comentam, em tom jocoso, sobre os tipos de frequentadores. Tem as donas de casa de roupas de ginástica e atitude agressiva, que furam a fila e estão sempre afobadas; tem as pessoas com roupas sérias, de trabalho, que fazem as compras na hora do almoço sem tirar as mãos do celular; tem os estudantes famintos, que compram e consomem tudo na hora; tem os mais velhos que sempre se assustam com os preços.

E uma história ótima sobre uma frequentadora mais afetada que diz que "todo pêssego é um milagre", frase que virou título do episódio. Os nomes, as cidades e detalhes das histórias contadas no podcast são modificados para não prejudicar as pessoas envolvidas.

Mesmo assim, McKinney contou no ano passado para a revista Vulture que toda vez que um episódio é lançado ela recebe uma mensagem dizendo "essa história aconteceu na minha cidade, com um conhecido meu".

Até agora, no entanto, nenhuma dessas mensagens indicava a origem real da fofoca reproduzida. E vai ficar cada vez mais difícil. Quando o podcast foi lançado, Kelsey e Alex contavam histórias que chegavam a elas por amigos, conhecidos, colegas de trabalho, familiares, enfim, os suspeitos de sempre.

Mas desde que "Normal Gossip" virou um fenômeno, no ano passado, os ouvintes passaram a mandar centenas de fofocas por semana, e é dessa montanha de histórias que as duas escolhem as que serão reproduzidas.

"Uma boa fofoca precisa de uma trama, com uma reviravolta, e nunca tem um vilão óbvio. Odiar uma pessoa não é muito divertido, divertido é ouvir uma história com um toque de absurdismo, moralmente complicada, na qual você se bota ora no lugar de uma pessoa, ora no lugar de outra", disse Kelsey à Vulture.

Uma fofoca boa dá uma desestabilizada nas certezas que a gente acha que tem na vida. Sabe aquelas histórias que a gente ouve e de repente se vê tendo que reformular os conceitos que tinha sobre um assunto, seja o amor, a fidelidade, a amizade, o casamento, o valor do dinheiro, a vida em família?

As pessoas ao nosso redor são bem mais estranhas e interessantes do que a gente imagina. E a única maneira de conhecer essa esquisitice que nos une e nos separa é a fofoca. Claro que há fofocas que podem arruinar uma vida. Mas não são dessas que vive "Normal Gossip".

NORMAL GOSSIP

Avaliação: Bom

Quando: 4ª temporada: Novos episódios às quartas-feiras até 7 de junho

Onde: Disponível nas plataformas de streaming

Criação: Kelsey McKinney