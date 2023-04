SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator e diretor Clint Eastwood iniciará as gravações de um novo longa, "Jurado nº 2", no mês de junho, e deve contar com a participação dos atores Toni Collette e Nicholas Hoult. As informações são da revista The Hollywood Reporter.

Eastwood pode ter em "Jurado nº 2" o último filme de sua carreira como diretor, que conta com quase 40 títulos. Isso porque as gravações terão início quando o artista já tiver completado 93 anos de idade, o que fará do artista um dos profissionais mais longevos da indústria cinematográfica dos Estados Unidos.

Sem uma data prevista de lançamento, acredita-se que o filme chegue aos cinemas ainda em 2023, uma vez que o diretor sempre realiza filmagens rápidas com uma pós-produção de pouco mais de dois meses. O lançamento ficará a cargo da Warner Bros. e a produção será mais uma parceria entre o estúdio e a Malpaso Produções, de Eastwood.

"Jurado nº 2" é um drama de tribunal que narra a história de um julgamento de assassinato. Collete deverá viver a promotora de justiça, enquanto Hoult dará vida ao jurado que dá título ao filme e que, ao longo do julgamento, percebe que ele na verdade é o culpado pela morte da vítima, e permanece no dilema de deixar uma pessoa inocente pagar por seu crime ou assumir a culpa durante o processo.

Não há confirmações de que este seja de fato o último filme da carreira do diretor, mas seu último longa, "Cry Macho", lançado em 2021, foi ignorado nos cinemas dos Estados Unidos e não concorreu a nenhuma premiação. Com dois Oscars e melhor diretor no currículo, Eastwood passou a ser ignorado pela Academia desde que se posicionou contra as duas eleições de Barack Obama à presidência dos Estados Unidos.