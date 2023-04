SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ludmilla vai ter seu trabalho na produção internacional "Velozes e Furiosos 10". A artista anunciou por meio das redes sociais que produziu uma música para a saga de ação e que, em breve, vai divulgar mais detalhes.

"Gravei a música do filme com pessoas incríveis e ainda tem mais novidade", afirmou no Instagram. O filme é o penúltimo da franquia e tem entre o elenco a atriz Brie Larson, junto com Michelle Rodriguez, Jason Momoa e Vin Diesel. A estreia nos cinemas brasileiros será em 19 de maio.

Algumas cenas do décimo filme foram filmadas no Brasil. Em setembro, a produtora brasileira Conspiração foi responsável por conduzir filmagens para o longa nas praias de Copacabana e Arpoador, no Rio de Janeiro. Foram usados helicópteros e drones nas gravações, mas o elenco não esteve presente.