SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de sugerir aos seguidores nas redes sociais a volta de Grazi Massafera no final de "Travessia", Glória Perez deu um jeito de incluir a atriz no roteiro do último capítulo. Isso porque a dramaturga afirma que estava com saudade da personagem, que morreu no primeiro capítulo da trama.

As informações foram divulgadas pela coluna de Patrícia Kogut em O Globo. Débora, personagem de Grazi, vai voltar por meio de um ambiente virtual criado por Cidália (Cássia Kis), quando ela decide que Chiara (Jade Picon) deve saber a verdade sobre os pais.

A menina vai confrontar o pai ao descobrir que Bianca Rossi, sua suposta mãe, foi uma invenção de Guerra (Humberto Martins). Mesmo com o confronto da filha, ele não vai revelar a verdade. Cidália, assessora e braço direito do personagem, vai pedir ajuda de Talita (Dandara Mariana) para realizar um encontro entre Débora e Chiara.

Em um lugar vazio e com a ajuda de um óculos, a jovem vai entrar em uma realidade paralela e verá o rosto da verdadeira mãe. "É você... É você a minha mãe? O meu pai... O meu pai é aquele...", falará ela, fazendo referência a Moretti (Rodrigo Lombardi).

A cena vai terminar com a personagem de Grazi afirmando que a verdade foi revelada. Gloria Perez contou que se inspirou no filme "A Origem", que tem atuação de Leonardo DiCaprio.