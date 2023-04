SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Kevin Spacey se prepara para enfrentar uma nova batalha judicial, desta vez na corte do Reino Unido. O ator enfrenta 12 acusações de abuso e assédio sexual num processo movido por quatro homens que alegam ter mantido envolvimento com ator entre 2001 e 2013. As informações são da Variety.

Em janeiro, a ex-estrela de "House of Cards" apareceu em uma corte em Londres para se declarar inocente de todas as acusações. De acordo com os tablóides ingleses, Spacey compareceu à audiência na manhã desta sexta-feira (21) por meio de uma videoconferência e apenas se pronunciou para confirmar seu nome completo.

O julgamento destas 12 acusações deve acontecer em 28 de junho. Spacey foi acusado em 2013 de abuso sexual pelo ator Anthony Rapp e desde então vem enfrentando uma série de acusações que o deixaram fora de Hollywood.

Em 2022, o ator foi inocentado em uma corte nos Estados Unidos das acusações de Rapp, mas ainda enfrenta um processo legal movido pelos produtores de "House of Cards" pelos prejuízos de sua saída, causada após novas acusações de má conduta sexual e importunação nos sets de filmagem.